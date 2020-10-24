В стране и мире Коронавирус Губернатор Санкт-Петербурга перешел на дистанционный режим работы Анна Назайкина Причиной стал возможный контакт с больными COVID-19. © Фото: a_beglov, VK Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с инфицированными коронавирусом. Все совещания с участием главы города будут проводиться по видеосвязи. «Решение о переходе на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников Администрации Губернатора, других должностных лиц, представителей общественности»,- сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 713 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 37 случаев летального исхода. Победить болезнь удалось 401 пациенту. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика