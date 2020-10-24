Губернатор Санкт-Петербурга перешел на дистанционный режим работы
Причиной стал возможный контакт с больными COVID-19.
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с инфицированными коронавирусом. Все совещания с участием главы города будут проводиться по видеосвязи.
«Решение о переходе на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников Администрации Губернатора, других должностных лиц, представителей общественности»,- сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.
За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 713 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 37 случаев летального исхода. Победить болезнь удалось 401 пациенту.