Экипаж МКС доложил о продолжающейся утечке воздуха

Экипаж Международной космической станции (МКС) сообщил о продолжающейся утечке воздуха, несмотря на заклейку микротрещины в российском модуле.

Как следует из переговоров космонавтов с Землей, люк модуля «Звезда» был закрыт для проверки давления. Утром космонавт Сергей Рыжиков доложил, что за 13 часов давление в отсеке упало с 732 до 685 миллиметров ртутного столба, пишет РИА Новости.

Небольшие утечки воздуха на борту МКС фиксируются с осени прошлого года. Обнаружить микротрещину удалось благодаря чаинкам. Выяснилось, что ее длина не превышает четырех сантиметров, что не угрожает жизни экипажа и работе орбитальной станции. Сейчас экипаж совместно со специалистами на Земле разрабатывает план дальнейших действий.