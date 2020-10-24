Раскрыта тайна заснеженных вершин Плутона

Астрономы выяснили, каким образом на вершинах гор и возвышенностей карликовой планеты Плутон появился снег. Ни на одной планете Солнечной системы, кроме Земли, подобных ландшафтов ранее не обнаружили. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Nature Communication.

Заснеженные вершины Плутона стали загадкой для ученых еще пять лет назад, когда космический аппарат «Новые горизонты» сделал уникальные фотографии Плутона, благодаря которым удалось изучить ландшафт этой планеты. На снимках можно было увидеть горы с белыми вершинами, сильно напоминающими земные.

Присутствие снега на планете удивило исследователей, так как у Плутона очень тонкая атмосфера, состоящая из азота со следами метана и окиси углерода, поэтому, на контрасте с Землей, чем больше высота, тем выше температура.

Чтобы разгадать тайну снега на Плутоне, ученые обратились к климатической модели. С ее помощью удалось провести различные эксперименты, опираясь на то, какие газы есть в атмосфере планеты. Так, стало известно, что на определенной высоте атмосфера Плутона присутствует большое количество бесцветного горючего газа метана, роль которого можно сравнить с функцией земной водяной пыли.

Однако лишь на определенной высоте воздух на карликовой планете содержит необходимое количество метана для его превращения в иней. Когда газ становится более концентрированным, он достигает точки насыщения, а затем выпадает, как снег. По этой причине снег, точнее метановый иней, можно наблюдать лишь на пиках вершин.

Плутон был открыт в 1930 году Клайдом Томбо и считается крупнейшей известной карликовой планетой Солнечной системы. У Плутона известно пять естественных спутников.