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Депздрав Москвы опроверг информацию об оставленной врачами у подъезда пенсионерке

Виктория Ивашечкина
14:25 24.10.2020
Отмечается, что сейчас пожилая женщина находится у себя дома, ей ничего не угрожает.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения СМИ о том, что пожилую женщину якобы оставили у подъезда после выписки из больницы.

Напомним, ранее в изданиях появилась информация о том, что бабушку, выписанную из больницы после лечения от коронавируса, оставили у подъезда в Москве.

«Вчера женщина была выписана из больницы после того, как находилась на лечении в стационарном учреждении. Социальный работник ожидал приезда бабушки домой. После того, как ее привезли, мы подняли ее на этаж. Соответственно, там и выяснилось, что ключей у нее не оказалось», - объяснила начальник управления социальной защиты населения САО города Москвы Светлана Истомина.

По ее словам, социальный работник не может иметь ключи клиента, поскольку это запрещено инструкцией. У подъезда на всякий случай ожидала карета скорой помощи.

«Мы решали вопрос со звонком сыну пенсионерки и выясняли, есть ли у него ключи, чтобы он приехать к нам и помог бабушке попасть в квартиру», - отметила Истомина.

Она также подчеркнула, что социальный работник знает женщину более 10 лет. Соответственно, работник единственный прикреплен к ней, и у них доверительные отношения.

«Все это время, пока МЧС вскрывали квартиру с разрешения сына бабушки, соцработник находился рядом с ней. После того, как женщину занесли в квартиру, соцработник помог сыну переодеть и накормить его родственницу», - подчеркнула представитель Депздрава.

Истомина также уточнила, что сын пенсионерки не смог остаться на ночь с бабушкой, поэтому соцработник находился с бабушкой в квартире всю ночь.

В настоящее время пациентка находится дома. Ситуация находится на контроле Депздрава. Отмечается, что пациентка будет обеспечена регулярным медицинским наблюдением.

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