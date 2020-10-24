Октябрь в Центральной России может стать самым теплым в истории

Октябрь 2020 года в Центральной России имеет может побить рекордно теплый октябрь 1967 года:+ 9,8 градусов против + 9,0 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Текущий октябрь в Центральной России пока идет по климатическому графику самого теплого в истории и имеет все шансы побить рекордно теплый октябрь 1967 года», - подчеркнул синоптик, сказано на сайте центра погоды.

По его словам, такой тренд, по всей видимости, сохранится надолго. Тишковец также уточнил, что, начиная с воскресенья, 25 октября, в регионе скажется постепенное влияние антициклона с запада. Таким образом, вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч станет неуверенно выглядывать солнце, днем будет в районе 9-11 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в России в период второй декады октября ожидается теплая погода, аномальная для этого времени года.