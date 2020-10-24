Врач рассказала об опасности современных колбас

Гастроэнтеролог Инна Мазько рассказала, чем опасны для здоровья человека современные колбасы. По словам врача, настоящего мяса в колбасе в лучшем случае около 40%.

«Причем часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи. Остальное - соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса»- заявила специалист в интервью для kp.ru.

По ее словам, используемые для розовой окраски колбасных изделий нитриты при частом употреблении провоцируют рак. А используемые фосфаты опасны тем, что нарушают усвоение кальция, что может привести к остеопорозу или рахиту.

При этом гастроэнтеролог подчеркнула, что сейчас все же существует много видов колбас, в производстве которых используют натуральное мясо. Субпродукты, входящие в состав колбас, содержат много полезных витаминов.

Врач привела в пример кровяную колбасу, которая содержит много железа. Именно оно помогает бороться с анемией и полезно при кровопотере и упадке сил. Продукт из мяса птицы содержит мало жиров, поэтому не нанесет вреда сердцу, сосудам и желудку.

При этом врач все-таки посоветовала есть ограниченное количество колбасы, а детям и людям с заболеванием желудка и вовсе исключить ее из рациона.