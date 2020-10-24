В Азербайджане сообщили о смерти человека после ракетного удара по Гяндже

Генпрокуратура Азербайджана сообщила в субботу, 24 октября, о смерти гражданина РФ, пострадавшего неделю назад, 17 октября, при ракетном обстреле города Гянджа.

«Гражданин Российской Федерации скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Крупный азербайджанский город Гянджа подвергся ракетной атаке, осуществленной армянскими вооруженными силами 17 октября. Согласно данным азербайджанской стороны, с территории Армении по нему были выпущены две баллистические ракеты «Скад».Они попали в центральные жилые кварталы.

Также МЧС республики заявило о 13 погибших и более чем 50 раненых в результате удара.