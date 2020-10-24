Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минпромторге заявили о переводе системы маркировки лекарств в «уведомительный» режим

Анна Касаткина
12:15 24.10.2020
С первого июля 2020 года процедура маркировки стала обязательной для всех препаратов.
В Минпромторге заявили о переводе системы маркировки лекарств в «уведомительный» режим
© Фото: Pexels, Pixabay

Систему маркировки лекарств в России временно переводят в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене. Задержек приобретения препаратов для граждан не будет, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что существуют проблемы, связанные с недостаточной технической готовностью дистрибьюторов и ряда аптек к работе с маркированными препаратами. Принимая во внимание пик повышенного спроса, совместно с другими ведомствами принято решение перевести систему в уведомительный характер, уточнил Мантуров.

«Это позволяет "отпускать" товар сразу, не дожидаясь "ответа" системы маркировки. Соответственно, никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет», – цитирует министра РИА Новости.

С первого июля 2020 года процедура маркировки стала обязательной для всех препаратов. В целом ряде российских регионов после этого заявили о серьезном дефиците лекарств, в том числе из перечня жизненно необходимых.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:45 Армия
Видео
Внезапность, скорость и точность: бойцы спецназа отмечают 70-летие со дня основания войск
08:44 Армия
«Вооруженный до зубов»: в США оценили модернизированный фрегат «Маршал Шапошников»
07:34 В стране и мире
Видео
Американский геофизический союз извинился за отказ в публикации статьи российских ученых
06:32 В стране и мире
Видео
В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в стране
05:55 В стране и мире
Более 36 тысяч человек остались без электричества в Хабаровском крае из-за непогоды
Популярное
Популярное
Расшифрован древнейший египетский папирус о загробной жизни
Видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе из-за выброшенного паспорта
На руинах средневековой церкви в Британии были найдены «следы ведьм»
Последствия взрыва пушки танка показали на фото
Советский артефакт удивил иностранных пользователей Сети
Ученые раскрыли загадку самой страшной катастрофы в истории Земли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.