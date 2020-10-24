В Минпромторге заявили о переводе системы маркировки лекарств в «уведомительный» режим

Систему маркировки лекарств в России временно переводят в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене. Задержек приобретения препаратов для граждан не будет, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что существуют проблемы, связанные с недостаточной технической готовностью дистрибьюторов и ряда аптек к работе с маркированными препаратами. Принимая во внимание пик повышенного спроса, совместно с другими ведомствами принято решение перевести систему в уведомительный характер, уточнил Мантуров.

«Это позволяет "отпускать" товар сразу, не дожидаясь "ответа" системы маркировки. Соответственно, никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет», – цитирует министра РИА Новости.

С первого июля 2020 года процедура маркировки стала обязательной для всех препаратов. В целом ряде российских регионов после этого заявили о серьезном дефиците лекарств, в том числе из перечня жизненно необходимых.