СМИ узнали позицию оперштаба по поводу закрытия российских границ из-за COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса не будет давать рекомендацию о закрытии границ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные штаба.

«Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб также не будет принимать решение об ограничении авиасообщения с другими странами.

В России за последние сутки выявили 16 521 новый случай заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 497 167 пациентов с коронавирусом.