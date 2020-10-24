СМИ узнали позицию оперштаба по поводу закрытия российских границ из-за COVID-19
В оперштабе не планируют давать соответствующих рекомендаций.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса не будет давать рекомендацию о закрытии границ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные штаба.
«Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что оперативный штаб также не будет принимать решение об ограничении авиасообщения с другими странами.
В России за последние сутки выявили 16 521 новый случай заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 497 167 пациентов с коронавирусом.