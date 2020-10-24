В России за сутки выявили 16 521 новый случай заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Более 25% россиян не испытывали клинических проявлений COVID-19. По информации Оперштаба, за все время в стране зарегистрировано 1 497 167 пациентов с COVID-19.

За последние 24 часа были также зарегистрированы 296 летальных исходов, за это же время выздоровели 11 567 россиян.

Напомним, накануне в России в течение суток зафиксировали 17 340 новых случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости коронавирусом отмечается во всех регионах России, в восьми ситуацию можно охарактеризовать как тяжелую. В эту категорию попали Алтай, Бурятия, республика Марий Эл, Ненецкий автономный округ, Новгородская и Новосибирская области, Севастополь и Чукотка.