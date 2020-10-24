В МИД Армении назвали число беженцев из-за конфликта в Карабахе

В результате последнего конфликта в Нагорном Карабахе 90 тысяч человек стали беженцами. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Армении.

«Города и деревни Нагорного Карабаха находятся под постоянным обстрелом: дроны, ракеты, авиационная бомбежка. Около 90 тысяч человек оказались беженцами, потеряли дома, собственность», - сказал глава ведомства Зограб Мнацаканян, выступая в Вашингтоне.

Министр выразил надежду, что происходящее скоро закончится.

Конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В пятницу, 23 октября, президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой приложить максимальные усилия для содействия переговорам о прекращении огня в зоне конфликта.