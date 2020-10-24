В Вашингтоне прошли переговоры Помпео с главами МИД Армении и Азербайджана

В Вашингтоне состоялись переговоры госссекретаря США Майка Помпео с главами МИД Армении и Азербайджана по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.

Зограб Мнацаканян назвал встречу продуктивной и подчеркнул, что сопредседатели Минской группы - это Россия, США и Франция - ищут пути урегулирования конфликта совместно.

В это время в Степанакерте горел магистральный газопровод. Пожар вспыхнул ночью после попадания артиллерийского снаряда.

По последним данным, пострадали и несколько зданий по соседству. Взрывы гремели не только в столице Нагорного Карабаха. Власти непризнанной республики сообщили о ранении мирного жителя в одном из сел.

Азербайджанская сторона тоже заявила об ударах по своей территории.

Напомним, вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на самопровозглашенную республику.