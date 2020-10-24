Президент Польши заразился коронавирусом

У президента Польши Анджея Дуды выявили COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский.

«Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный», - рассказал пресс-секретарь на своей странице Twitter.

Кроме того, Спихальский добавил, что президент чувствует себя хорошо и что он находится в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами.

На сегодняшний день в Польше зафиксировано 228 318 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число инфицированных не изменилось. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Польше составляет 4 172 человека, однако за минувшие сутки не зафиксировано ни одного случая. Уровень летальности составляет 1.83%.