Расшифрован древнейший египетский папирус о загробной жизни

Ученые Чикагского университета впервые расшифровали текст древнеегипетского папируса FMNH31324. На папирусе содержится фрагмент «Первой книги дыхания» – погребального текста, который должен помочь душам умерших соединиться с богами в загробном мире, дополненный заклинаниями из «Книги Мертвых».

Папирус для Полевого музея естественной истории в Чикаго в 1894 году приобрел коллекционер Эдвард Э. Эйер. Артефакт переписан с более древнего источника, а не просто скопирован. Неизвестный автор не следовал дословному цитированию, некоторые отрывки он пропустил, а другие дополнил новыми комментариями.

Таким образом получился уникальный документ с единой последовательной структурой, сфокусированный на обожествлении умерших и представлению их сообществу богов. В начале рукописи это новое произведение названо «Первой книгой дыхания». Аналогичные названия ученые находили и на других рукописях.

Папирус также содержит иллюстрации, среди которых изображение божества на алтаре, знаменитую сцену суда из «Книги мертвых» и трех вооруженных мифических стражей: фигуры с человеческой головой и ножом в руке, с головой крокодила и булавой, с головой шакала и ножом.

Ученым пока не удалось определить конкретное место происхождения рукописи, однако они полагают, что документ происходит с западного берега Фив. Относится рукопись к периоду между второй половиной I века до нашей эры и концом I века нашей эры. Исследователи считают, что автор был образованным человеком – в тексте нет ошибок, а грамматика представляет собой версию «классического» среднеегипетского языка со множеством особенностей более поздних фаз. По словам ученых, имя владельца удастся установить, если в будущем будут найдены и другие принадлежащие ему рукописи, говорится в материале Phys.org, который содержит краткое изложение исследования, опубликованного в журнале Journal of Near Eastern Studies.