Ученые научились определять излечимость рака по анализу крови

Ученые разработали экспериментальный анализ крови, который позволяет отличить рак поджелудочной железы, который можно вылечить, от того, который нельзя. Об этом сообщается на сайте американского Института ван Анделя.

В журнале Clinical Cancer Research отмечается, что применение новой технологии позволит избавить пациентов с устойчивой онкологией от ненужного лечения со сложными побочными эффектами.

Рак поджелудочной железы относится к числу наиболее сложных для лечения злокачественных новообразований. Сейчас у врачей нет надежного способа определить, какой именно подтип онкологии у пациента: поддающийся лечению терапевтическими препаратами или нет. А медикаменты назначают всем.

Тест, разработанный американскими учеными, определяет и измеряет уровень сахара sTRA, который вырабатывается только при определенном подтипе рака поджелудочной железы. Злокачественные опухоли, продуцирующие sTRA, обычно не реагирует на химиотерапию.