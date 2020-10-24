Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые научились определять излечимость рака по анализу крови

Иван Линдеманн
00:36 24.10.2020
Применение новой технологии позволит избавить пациентов с устойчивой онкологией от ненужного лечения со сложными побочными эффектами.
Ученые научились определять излечимость рака по анализу крови
© Фото: Robin Utrecht, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ученые разработали экспериментальный анализ крови, который позволяет отличить рак поджелудочной железы, который можно вылечить, от того, который нельзя. Об этом сообщается на сайте американского Института ван Анделя.

В журнале Clinical Cancer Research отмечается, что применение новой технологии позволит избавить пациентов с устойчивой онкологией от ненужного лечения со сложными побочными эффектами.

Рак поджелудочной железы относится к числу наиболее сложных для лечения злокачественных новообразований. Сейчас у врачей нет надежного способа определить, какой именно подтип онкологии у пациента: поддающийся лечению терапевтическими препаратами или нет. А медикаменты назначают всем.

Тест, разработанный американскими учеными, определяет и измеряет уровень сахара sTRA, который вырабатывается только при определенном подтипе рака поджелудочной железы. Злокачественные опухоли, продуцирующие sTRA, обычно не реагирует на химиотерапию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.