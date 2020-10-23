ФСБ ликвидировала две экстремистские ячейки в КЧР и Дагестане

ФСБ России пресекла деятельность двух ячеек экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»* общей численностью более 20 человек. Задержания произвели в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии и в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Республики Дагестан.

«"Такфириты" вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку в религиозно-экстремистскую секту новых сторонников. Призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства "Халифат"», - рассказали в ведомстве.

В местах проживания участников организации и их конспиративных сборов силовики изъяли три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья и холодное оружие. Обнаружено также 190 экземпляров псевдорелигиозной литературы, пять рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, шесть тетрадей с финансовой отчетностью, большое количество флеш-накопителей и компакт-дисков, содержащих материалы экстремистского характера.

«Следственными подразделениями УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике и Республике Дагестан возбуждены и расследуются уголовные дела, в рамках которых будут установлены и привлечены к ответственности участники организации», - заключили в ФСБ.

Ранее правоохранители пресекли деятельность экстремистской организации, планировавшей теракты в Волгограде.

*«Ат-Такфир Валь-Хиджра» - организация, запрещенная на территории РФ.