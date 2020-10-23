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СМИ: российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты

Виктория Ивашечкина
09:18 23.10.2020
По информации «Известий», испытания зенитной ракетной системы С-300В4 подтвердили, что она способна сбивать те воздушные цели, работа над созданием которых за рубежом еще не завершилась.
СМИ: российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) получила возможность сбивать гиперзвуковые ракеты.

Как утверждается в материале издания «Известия», проведенные испытания зенитной ракетной системы С-300В4 подтвердили, что она способна сбивать не только современные цели, но и те, работа над созданием которых за рубежом еще не завершилась.

По словам автора статьи, который ссылается на неназванный осведомленный источник, речь идет об оперативно-тактическом и гиперзвуковом оружии. 

Отмечается, что система ПВО получила такую возможность благодаря новому, специально изготовленному для нее боеприпасу с дальностью поражения до 400 километров. Источник издания указывает, что испытываемая ракета нового поколения сможет надолго обеспечить надежную защиту от современных и перспективных видов оружия. 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас, впервые в своей новейшей истории, Россия обладает самыми современными видами оружия, многократно превосходящими по своей силе, мощности, скорости и точности все существовавшие и существующие сегодня.

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