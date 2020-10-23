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Солидарность в вопросах безопасности: как западные СМИ отреагировали на выступление Путина на «Валдае»

Анна Касаткина
09:23 23.10.2020
В центре внимания журналистов оказались высказывания президента по проблемам международной безопасности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В западной прессе активно обсуждают выступление президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». В центре внимания журналистов - высказывания президента по проблемам международной безопасности.

Агентство Bloomberg комментирует позицию российского лидера по поводу продления договора СНВ-3 и констатирует: разногласия между Москвой и Вашингтоном сохраняются. Даже несмотря на то, что Россия готова идти на встречу и пролонгировать соглашение на год без предварительных условий.

Reuters выделяет слова Путина о том, что времена поменялись и Россия с США больше не смогут вдвоем решать все важнейшие вопросы мировой повестки. Претензии Вашингтона на исключительность больше не соответствуют духу времени, отмечает агентство.

Испанское издание «Вангардия» выносит в заголовок ответ Путина на вопрос о российском вмешательстве в американские выборы. В статье напоминают: президент России напрямую предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о кибербезопасности. Но США вместо сотрудничества предпочитают по-прежнему обвинять Россию.

Будущего договора СНВ-3 коснулся и генсек НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что альянс выступает за продление действующего соглашения о сокращении наступательных вооружений. Это позволит России и США получить дополнительное время и обсудить спорные вопросы - те, которые в нынешнем соглашении не учтены.

Суть некоторых из этих спорных вопросов Владимир Путин прокомментировал накануне. Президент выразил недоумение, что США настаивают на включении в договор Китая, но при этом не упоминают о других ядерных державах - своих союзниках. Российский лидер отметил, что Москва готова к переговорам о будущем СНВ-3, однако за документ не цепляется.

«Мы не цепляемся за этот договор, если наши партнеры решат, что он не нужен, то так тому и быть. Мы же не можем их удержать. Наша безопасность, безопасность России не пострадает, особенно в силу наличия у нас самых современных систем вооружения», - подчеркнул президент.

Технологический прорыв, который Вооруженные силы России совершили в последние годы, очевидно, беспокоит военачальников в НАТО. На саммите министров обороны было решено ускорить разработку противоракетных систем и закупку истребителей пятого поколения.

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