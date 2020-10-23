Назван простой способ определить больного коронавирусом

Российский телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал об особенностях главного симптома COVID-19 - потере чувства вкуса и обоняния.

По словам специалиста, при гриппе также может пропадать обоняние, но по другим причинам. К примеру, из-за отека слизистой и отека клеток, чувствительных к запахам.

По словам Комаровского, при коронавирусе насморка практически нет, а обоняние все равно отсутствует. Дело в том, что данный вирус поражает особые клетки, которые поддерживают нейроны, отвечающие за восприятие вкуса и запаха.

В своих соцсетях Комаровский предложил определять наличие коронавируса следующим образом. Нужно потереть тряпку чесноком и спрашивать каждое утро у всех присутствующих с температурой, чем она пахнет.

Ранее британские ученые рассказали, что о заражении могут также свидетельствовать значительные изменения слуха. Специалисты отмечают, что ряд пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, жаловались на тиннитус