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В Минздраве оценили эффективность антибиотиков при COVID-19 и для профилактики

Анна Касаткина
08:45 23.10.2020
Повышенный спрос на антибиотики наблюдается во многих аптеках страны.
В Минздраве оценили эффективность антибиотиков при COVID-19 и для профилактики
© Фото: Pexels, Pixabay

Антибиотики бесполезны при лечении коронавируса и для профилактики возможных бактериальных осложнений. Об этом заявил главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

Он пояснил, что повышенный спрос на антибиотики наблюдается во многих аптеках страны, люди закупают их впрок и нередко принимают их для профилактики.

«Любые антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус. Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию», – сказал Козлов.

Специалист предупредил, что прием этих лекарств не по назначению может привести к медикаментозной устойчивости других микроорганизмов из полости рта и кишечника, способных вызвать заболевания. Козлов призвал помнить, что антибиотики – это рецептурные препараты и попросил провизоров и фармацевтов не отпускать их без назначения от врача.

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