В Росприроднадзоре назвали вероятный источник загрязнения в порту Находки

Росприроднадзор назвал предположительный источник загрязнения в порту Находки. В ведомстве отметили, что вероятнее всего утечка нефтепродуктов произошла на причале компании «Трансбункер Приморье».

В ее отношении уже началась проверка. По последним данным, общая площадь маслянистого пятна превысила 34 тысячи квадратных метра. Его отчетливо видно на кадрах, снятых с беспилотника.

Сейчас спасатели пытаются локализовать загрязнение. Специалисты взяли пробы воды из акватории и канализационных стоков, а также обследуют территории близлежащих организаций. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива нефти.

Ранее сообщалось, что на месте разлива нефтепродуктов установили боновые ограждения.