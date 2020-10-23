СМИ: выплаты медикам, борющимся с COVID-19, продлят на 2021 год

Федеральные доплаты медицинским сотрудникам, работающими с больными коронавирусом, продлят на 2021 год. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

О том, что средства на эти цели в Резервном фонде предусмотрены, сообщил на встрече с фракцией «Единая Россия» министр финансов Антон Силуанов, пишет издание. Доплаты, по его словам, медработники смогут получать в течение всего следующего года.

Отмечается также, что процедуру их начисления изменят – администрирование переведут на федеральный уровень согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Выплаты будет осуществлять напрямую один из внебюджетных фондов — ПФР, ФФОМС или ФСС — под совместным руководством Минздрава и Минтруда. Это позволит избежать проблем с размером выплат из-за рассогласования действий центра и регионов, сказал газете источник в правительстве.