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Психолог назвала самый тяжелый день недели

Виктория Ивашечкина
07:53 23.10.2020
По словам специалиста, к концу рабочей недели у человека накапливается усталость и недоделанная работа.
Психолог назвала самый тяжелый день недели
© Фото: StartupStockPhotos, Pixabay

Эксперт опровергла популярный среди россиян миф о том, что понедельник-это самый тяжелый день недели. По словам старшего научного сотрудника лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирины Блинниковой, пятница может поспорить с первым днем недели за это звание.

По словам эксперта, к концу рабочей недели у сотрудников накапливаются усталость и недоделанная работа. Они и могут стать причинами эмоциональной и операциональной напряженности. Блинникова подчеркнула, что, если откладывать все на потом, то это может негативно сказаться на здоровье.

«Сотрудник ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время. Накопившаяся усталость дает себя знать», - уверена психолог.

Однако психолог отметила, что в пятницу человек с нетерпением ожидает конца работы и начала отдыха, что позволяет ему работать лучше.

Блинникова заявила в интервью для радио Sputnik, что понедельник считается таким трудным днем, так как человеку приходится переходить из состояния расслабленности в трудовой режим, что зачастую вызывает ошибки и срывы. l

По словам Блинниковой, необходимо научиться правильно распределять свое рабочее время и не оставлять все на последний день.

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