На глазах миллионов подписчиков: как популярные блогеры попробовали себя в роли новобранцев

Российским блогерам показали будни Вооруженных сил. Необычный эксперимент провело Минобороны – юноши и девушки прожили один день как обычные новобранцы.

Утро на полигоне морской пехоты Балтфлота начинается с подъема, курс молодого бойца — с физической подготовки. От привычного образа жизни ребят все происходящее сильно отличается.

Тринадцать с половиной подписчиков Валентины Карнауховой в ближайшее время узнают, что такое армия сегодня.

«Армия же построена и учит тому, чтобы люди были командой и работали вместе как один человек. Мне кажется, это очень ценное приобретение из армии», – говорит она.

Постоянная аудитория блогера Юлии Гаврилиной около семи миллионов. Каждый из них уже смог познакомиться с главной базой боевой подготовки морпехов Балтики глазами своего кумира.

«Я поборола свой страх и, наверное, сложнее всего – это как раз его побороть. Поэтому эту стрельбу я точно никогда не забуду и вообще эти дни, потому что они были одними из лучших в моей жизни», – делится девушка.

Павел Дворецкий в команде блогеров самый опытный — за плечами учеба в кадетском корпусе.

«Конечно, я считаю, что нужно сходить в армию и, как правило, многим это помогает в дальнейшем понять, что ему нужно в жизни», – считает Дворецкий.

Пройти курс молодого бойца, на себе испытать, что такое настоящая армия, и, главное, каждый свой шаг немедленно выложить в соцсети – чтобы армия стала еще немного ближе и понятнее. Для блогеров с суммарной аудиторией больше тридцати миллионов подписчиков миссия вполне выполнимая.