Эпидемиолог развеял миф о частоте заболевания школьников COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что предположение о том, что школьники являются активными разносчиками COVID-19, не подтвердилось. По мнению эпидемиолога Арега Тотоляна, взрослые заражают детей, а не наоборот.

«Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса», - отметил медик, пишет РИА Новости.

По словам Тотоляна, в одной из скандинавских стран было проведено исследование. Оно показало, что не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей.

По словам эпидемиолога, вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. При этом главными «входными воротами» является рецептор ACE2. Его наличие в клетках увеличивается с возрастом, то есть у детей она минимальна.

По его словам, тут есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более 10% в структуре заболевших COVID-19 - дети.

Тотолян подчеркнул, что у детей из-за невысокой представленности рецептора АСЕ2 даже при заражении COVID-19 этого вируса очень немного. А раз у ребенка мало инфицированных клеток, то и число вирусных частиц у него будет небольшим.

Ранее в Минпросвещения опровергли новости о переводе московских школ на дистанционное обучение. По словам экспертов, ситуация с коронавирусом среди детей в столице контролируемая.