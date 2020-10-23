Штраф включен в цену билета: как в Москве мотивируют соблюдать ограничения по COVID-19

В метро Москвы, по данным столичного департамента транспорта, уже 97 процентов пассажиров находятся в масках. Введенные в связи с пандемией в стране профилактические меры стали давать результат.

Рейды проходят и в торгово-развлекательных центрах. Накануне проверили «Галерею Аэропорт», «XL» и «Хорошо». Нарушений немного, но 60 посетителей все же пришлось оштрафовать за отсутствие средств защиты.

Театр «Ленком», не дожидаясь распоряжений свыше, отменил все спектакли на две недели из-за участившихся заболеваний сотрудников. Театр на Таганке предлагает зрителям, пренебрегающим масками, покупать спецбилеты по цене 500 тысяч и один рубль – в них включена стоимость потенциального штрафа от Роспотребнадзора. Искусство актеры оценили всего в один рубль. Сидеть такому ковид-диссиденту придется отдельно от остальной публики – на приличной дистанции.