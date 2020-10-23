Вирусолог оценил эффективность зимних перчаток в борьбе с коронавирусом

Зимние перчатки будут значительно снижать риск заражения COVID-19 так же, как и резиновые. При этом эффективность контактного пути передачи вируса все еще непонятна. Поэтому полноценно роль перчаток оценить трудно. Об этом рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Ранее в Минздраве заявили, что перчатки и кожные антисептики при правильном использовании - это эффективные меры профилактики инфекционных заболеваний. При этом матерчатые перчатки, которые используют много раз, от коронавируса не спасают, а, наоборот, могут быть дополнительным риском инфицирования.

Со слов Владимира Чуланова, только 10% заражений COVID-19 происходит контактным способом. При этом большинство граждан повсеместно нарушают правила ношения и утилизации перчаток ввиду отсутствия специальных знаний.

Позже главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко раскритиковал медиков за заявления о неэффективности многоразовых перчаток как средств защиты от коронавируса.