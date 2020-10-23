С пятой попытки: хакер из Нидерландов заявил, как взломал аккаунт Трампа в Twitter

Хакер из Нидерландов Виктор Геверс сумел получить доступ к аккаунту президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом сообщила газета Volkskrant.

По информации издания, в минувшую пятницу мужчина получил не только доступ к личным сообщениям американского главы государства, но и возможность оставлять записи от его лица и менять учетные данные.

Как выяснилось, сделать это оказалось чрезвычайно просто. Для этого не понадобилось ни дорогостоящего оборудования, ни особых умений. Виктор Геверс подобрал пароль к микроблогу президента США перебрав несколько вариантов. И с пятой попытки он нашел нужную комбинацию. Она оказалась простой – «maga2020!». Это аббревиатура предвыборного лозунга Трампа - Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

© victor gevers, twitter

Хакер предупредил об уязвимости аккаунта самого Дональда Трампа и его службу безопасности, предоставив им всю необходимую информацию. Интересно, что в Белом доме заявление хакера назвали неправдой.