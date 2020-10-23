В стране и мире На месте разлива нефтепродуктов в Находке установили боновые ограждения Иван Линдеманн Площадь разлива уточняется. Ранее сообщалось, что нефтяное пятно распространилось на территории в почти 35 тысяч квадратных метров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» На месте разлива нефтепродуктов в акватории Находки установили боновые ограждения. Об этом сообщили в правительстве Приморья. «На месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения», - говорится в сообщении. Площадь разлива уточняется. Ранее сообщалось, что нефтяное пятно распространилось на территории в почти 35 тысяч квадратных метров - данные привел Росприроднадзор. По данным ведомства, предположительно, загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье». Точный источник утечки устанавливается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика