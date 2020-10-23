На месте разлива нефтепродуктов в Находке установили боновые ограждения
Площадь разлива уточняется. Ранее сообщалось, что нефтяное пятно распространилось на территории в почти 35 тысяч квадратных метров.
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На месте разлива нефтепродуктов в акватории Находки установили боновые ограждения. Об этом сообщили в правительстве Приморья.
«На месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения», - говорится в сообщении.
Площадь разлива уточняется. Ранее сообщалось, что нефтяное пятно распространилось на территории в почти 35 тысяч квадратных метров - данные привел Росприроднадзор.
По данным ведомства, предположительно, загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье». Точный источник утечки устанавливается.