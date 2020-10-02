Трубоукладчик «Академик Черский» покинул немецкий порт «Северного потока - 2»

Из расположенного в Германии порта Мукран, являющегося логистической базой «Северного потока — 2», на которой хранятся трубы для будущего газопровода, вышел трубоукладчик «Академик Черский».

Судно покинуло территорию спустя несколько месяцев простоя. В настоящий момент корабль движется в направлении от Мукрана, однако еще через несколько месяцев, 8 мая следующего года, он должен будет вернуться в порт.

О выходе судна говорят данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking. Согласно им же, через пару часов после отплытия из немецкой базы трубоукладчик остановился на небольшом расстоянии от точки начала движения.

Ранее датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение на использование строящегося трубопровода «Северный поток - 2» на континентальном шельфе государства.