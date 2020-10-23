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Трамп пообещал предоставить вакцину от коронавируса в течение нескольких недель

Иван Линдеманн
04:54 23.10.2020
По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в проекты по разработке вакцины 12 миллиардов долларов.
Трамп пообещал предоставить вакцину от коронавируса в течение нескольких недель
© Фото: White House, Globallookpress

Американская вакцина от коронавируса будет готова в течение нескольких недель. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Вакцина идет, она готова» - сказал он на дебатах с кандидатом в президенты Джо Байденом.

По его словам,  шанс на то, что вакцина будет готова раньше конца года, хороший.

«Это не гарантировано», - добавил Трамп в ответ на уточняющий вопрос ведущей.

Трамп напомнил, что вопросами распространения вакцины в стране занимается Пентагон.

«Мы рассчитываем на 100 миллионов доз, как только мы получим вакцину», - заключил президент США.

Среди производителей вакцин, чья продукция может быть одобрена, Трамп назвал J&J, Moderna и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в проекты по разработке вакцины 12 миллиардов долларов.

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