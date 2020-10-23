В стране и мире РФ и США, Карабах, СНВ-III и новый президентский срок: на какие главные вопросы ответил Путин на «Валдае» Иван Линдеманн Константин Коковешников Общение президента с экспертами международного дискуссионного клуба продолжалось более трех часов и закончилось личными вопросами. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru Отношения России и США, ситуация в Нагорном Карабахе, договор СНВ-III и новый президентский срок. Это лишь некоторые темы, по которым высказался Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Фактически полномасштабное программное заявление Владимира Путина было посвящено последствиям пандемии. По словам президента, коронавирус существенно изменил повседневную жизнь людей и показал, что бороться с ним может только дееспособное государство. «Мы всегда считали сильное государство базовым условием развития России и вновь убедились, что были правы, когда укрепляли государственные институты после их упадка и даже разрушения в 90-е. Встает вопрос: а что такое сильное государство? В чем его сила? Разумеется, не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности, даже не в мощи вооруженной силы и оборонного потенциала. Хотя, думаю, вы понимаете, насколько эта составляющая важна для России с точки зрения географии, целого комплекса геополитических вызовов. И, конечно, нашей исторической ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН для обеспечения глобальной стабильности. И, тем не менее, убежден, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан», - сказал Путин. Слепо копировать чужой политический строй, по словам президента, не только бессмысленно, но и вредно. «Чей голос должно услышать государство? Как распознать, действительно ли это голос народа или закулисные нашептывания? Приходится сталкиваться подчас с тем, что подлинный общественный запрос пытаются подменить интересом какой-то узкой социальной группы, а то, прямо скажем, и внешних сил. Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать, много раз об этом говорил. Они не могут являться продуктом деятельности иностранных доброжелателей, даже если те якобы хотят как лучше. В теории это, наверное, возможно. В теории. Но если откровенно, я, честно говоря, с таким еще не сталкивался и не очень-то в это верю. Мы видим, как функционируют такие завозные модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило. Фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа, если реализуется такая схема, реально ничего не спрашивают. А руководители соответствующие - не более чем вассалы, а за вассала, как известно, все решает господин», - подчеркнул Путин. Гражданское общество - залог поступательного движения России. С окончанием Холодной войны, по словам Владимира Путина, все страны разделились на тех, кто хотел поделить пирог, пытался приспособиться, а другие, например, Россия, просто боролись за выживание. Но сейчас времена изменились, и отдельные группы стран действуют более самостоятельно. «По сути, послевоенный миропорядок был создан тремя державами-победительницами: Советским Союзом, США, Великобританией. Изменилась роль Великобритании за это время, СССР вообще не существует, а Россию кто-то попытался вообще списать со счетов. Мы объективно оцениваем наши возможности. И, укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах», - заявил глава государства. Еще одна тема - инициатива Минфина о существенном сокращении расходов на армию. Там предложили уволить каждого десятого военнослужащего. В Минобороны выступили резко против, письменно сообщив об этом в Совбез. И вот теперь прокомментировать ситуацию попросили Владимира Путина. «Министерство финансов предлагает это постоянно. Есть кризис, нет кризиса, министерство финансов постоянно выступает за то, чтобы оптимизировать расходы. В целом, так поступают практически все министерства финансов во всех странах, ничего здесь оригинального Министерство финансов Российской Федерации не предлагает. Никаких решений пока у нас не планируются, мы не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков, это просто одно из предложений министерства финансов, оно пока до меня даже не дошло. Это все дискуссии внутри правительственных ведомств между собой», - уточнил Путин. Вал вопросов касался контроля над вооружениями. Ранее Владимир Путин предлагал без каких-либо предварительных условий продлить на год договор СНВ-III, который истекает в феврале. «Без учета осталось только одно – то, что появилось у России в ответ на выход США из договора по ПРО. А именно: наши новейшие системы высокоточного гиперзвукового оружия... И нам говорят: мы слышим, вот у вас появилось, у нас пока нет, надо это учитывать. Мы не против, давайте учтем и в количестве носителей, и в количестве боеголовок. Мы же не возражаем», - сказал президент. По словам Путина, до сих пор от предметного разговора партнеры уклонялись. Покоя им не дает нарастающая военная мощь Китая. «Где другие ядерные державы? Где Франция, которая только что сообщила, что испытала очередную систему крылатой ракеты с подводной лодки, тоже ядерная держава Великобритания. Есть и другие ядерные державы, которые официально как бы не признаны в качестве таковых… Нам нужны не «шашечки на машине», а ехать нужно. Нам безопасность надо обеспечить. Давайте тогда их тоже подключим. Давайте все это сделаем, мы не против», - заявил глава государства. На вопрос о будущем действующих международных соглашений Владимир Путин заявил, что у мира нет будущего без ограничений над гонкой вооружений. И любопытно, что в Европе это прекрасно понимают. Взять, к примеру, Договор об открытом небе, из которого Вашингтон также вышел в одностороннем порядке. «Европейцы нам говорят: «Пускай выходят, а вы не выходите». Я говорю: «Здрасьте, вот кино хорошее! Значит (вы же все члены НАТО), вы будете летать, передавать американцам всю эту информацию, а мы не сможем этого делать, потому что мы останемся там, в этом договоре. Давайте-ка дурака не будем валять. Давайте будем разговаривать по-честному друг с другом», - попросил Путин. Этот год ознаменовался целым рядом конфликтов на постсоветском пространстве: смена власти в Киргизии, протесты в Белоруссии. Всего лишь за несколько недель вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе Азербайджан и Армения потеряли пять тысяч убитыми. Для сравнения, за 10 лет жертвами войны в Афганистане стали тринадцать тысяч. Но Россия предпочитает не вставать ни на чью из сторон. Мы - за мирное разрешение конфликта. «Для нас это особая ситуация. Да, создана группа в 92-м, по-моему, году, Россия, Франция, США как сопредседатели, на нас лежит ответственность за организацию переговорного процесса. Я уверен на 100%, что все участники процесса искренне стремятся к тому, чтобы ситуация была урегулирована, но никто в этом так не заинтересован, как Россия», - напомнил Путин. Говоря о том, каким российского лидера представляют на западе, Владимир Путин заявил, что уже давно не обращает на это внимание. «Меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию, и она, эта функция, имеет главную цель - обеспечение интересов российского народа, наших граждан и российского государства. Все остальное я стараюсь не замечать. К подобным выпадам я привык давно, еще начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал и чего только не видел. Как меня только не изображали там – и с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах», - напомнил глава государства. В целом, комментируя выступление Владимира Путина, эксперты Валдайского клуба отметили его миролюбивый настрой и мягкость формулировок. «На все достаточно острые вопросы он отвечал спокойно и таким объяснительным тоном», - сказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Политологи сравнивают обращение Владимира Путина с его знаменитой Мюнхенской речью. Вот только в этот раз он говорил больше о своих идеальных представлениях о мире. «Политики больше используют язык политического реализма. А вдруг у Владимира Владимировича появилась эта нота философская, более, так сказать, общая. Более направленная не на геополитику, а на общие человеческие ценности», - заявил директор Центра государственного управления и публичной политики Карлтонского университета (Канада) Петр Дуткевич. Общение Владимира Путина с экспертами Валдайского клуба продолжалось более трех часов и закончилось личными вопросами. Так, президент рассказал, что больше всего скучает по детям. А на вопрос, планирует ли он избираться на новый президентский срок в 24-м году сказал, что ответит, когда придет время. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика