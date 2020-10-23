Нефтяное пятно в Находке распространилось на площади в 35 тысяч квадратных метров

Зафиксированное в акватории Находки в Приморье нефтяное пятно распространилось на площади в почти 35 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Росприроднадзор на своей странице в Instagram.

«Взяты пробы воды на анализ. Предположительно, загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер Приморье". Точный источник утечки устанавливается», - сказано в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по локализации загрязнения. В отношении ООО «Трансбункер Приморье» проведут внеплановую проверку.

Снимки с воздуха, на которых видно пятно, опубликованы в Telegram-канале «Находкинский портовой». Отмечается, что пятно распространяется по акватории у Приморского судоремонтного завода.