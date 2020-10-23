Адвокат уволенной за лишний вес балерины раскрыла истинную причину расторжения контракта

Балерину из Екатеринбурга Ксению Турышеву уволили за пару лишних килограммов. Руководство Московского театра Иллюзий посчитало, что после режима самоизоляции комплекция артистки не является больше балетной и указало на дверь. Однако Ксения с таким решением мириться не стала и подала на работодателя в суд.

Весной театр ушел на самоизоляцию: артисты репетировали удаленно. На тот момент Ксения Турышева проработала в театре всего полтора месяца – испытательный срок. Его конец как раз и пришелся на самый разгар пандемии. Трудовой договор с артисткой балета разорвали, объяснив, что для балерины она слишком много весит.

«Мой рост метр 64, вес при взвешивании 55. Вес мой адекватный. И это вес, как и здорового человека, так и танцовщицы. Я не страдаю худобой, анорексией. И как танцовщица чувствую себя прекрасно, и на сцене это смотрится замечательно. И никаких претензий, что нужно привести в порядок часть тела – этого никогда не было, вопрос не поднимался», - рассказала артистка Московского театра Иллюзий Ксения Турышева.

В суде изучили все обстоятельства увольнения артистки и признали его незаконным.

«Неформально было дано распоряжение, как мы узнали уже в судебном заседании, уволить всех артистов, которые на испытательном сроке, так как карантин, нет возможности платить зарплату», - рассказала юрист, представитель балерины Ксении Турышевой Валерия Рытвина.

Нормативы веса учащихся по отделению балета можно найти на сайте любой танцевальной школы. К примеру, согласно таблице, принятой в академии имени Вагановой, при росте 164 сантиметра – эталон веса 41 килограмм. И примечание, что девочки весом свыше 50 кг на занятия дуэтом не допускаются.

«Это правда, потому что сцена жестокая. Она увеличивает индекс массы. Рост должен быть минимум 120. Существует такое правило, что балерина не должна быть больше 50 килограмм, чтобы ее могли поднять и это не мешало художественному восприятию», - пояснила солистка балета, ведущий мастер сцены Московского государственного академического театра «Русский балет» Мария Гладышева.

Но столь жесткие требования для балерин применяются не везде. В том же Театре Иллюзий они совсем другие.

«При трудоустройстве требование, что весить нужно до 64 кг. У людей понимание, что балет это только пуанты. Наш театр немного другой специфики. У меня есть партия, где я танцую в пуантах», - рассказала Турышева.

За полтора месяца испытательного срока в театре Ксения успела получить роли сразу в нескольких шоу. Гвоздь программы: помощница иллюзиониста прячется в черном ящике, в котором едва ли уместится ребенок.

«Мало того, что мы сидим в этой коробочке. Туда втыкаются зонты, посередине, снизу, сверху – артист с лишним весом туда уместиться не сможет», - рассказала Ксения Турышева.

Пока шли выступления, никто в театре не предъявлял Ксении никаких претензий. В Театре Иллюзий детские спектакли шли два раза в неделю. Но в октябре состоялось всего два представления. И пока не понятно, выйдут ли артисты на сцену в ближайшую субботу.

О причинах увольнения в театре предпочитают не рассказывать, съемочную группу в здание не пустили. Это не единственный случай, когда артистку балета увольняют с такой «тяжелой формулировкой». Вот Кэтрин Морган из балета в Майями – она не стала судиться и просто ушла со сцены, объяснив зрителям причины произошедшего.

«У меня второй размер. Топик - экстра маленький. Джинсы второго размера. Все второго размера. Однако оказалось, что я слишком большая», - рассказала Кэтрин Морган.

Журналисты австрийской газеты Falter провели собственное расследование. Они выяснили, что учеников танцевальной школы Венской оперы заставляли курить, чтобы подавить чувство голода. А к именам будущих прим в документах и повседневном обращении добавляли размер одежды.

Проблема с весом была и официальной причиной увольнения из Большого театра известной Анастасии Волочковой. Артистка утверждает, что это был лишь повод, а истинные причины – в конфликте с руководством.





«Рост и вес очень значим в жизни, потому что вырастать должны в глазах друг друга поступками своими, которые мы совершаем. Вот именно вырастать. И именно эти поступки должны быть весомые. Все остальное - это полная ерунда по сравнению с тем, за что меня увольняли в 2003», - сказала Анастасия Волочкова.

Сейчас Анастасия Волочкова подает в суд с требованием платить ей пенсию за 6 лет, проведенных на главной сцене страны. А Ксения Турышева принесла в театр исполнительный лист. Ей заплатят за все месяцы, что она числилась уволенной балериной. Остался только вопрос - дадут ли ей вновь выйти на сцену.