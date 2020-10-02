Около 40 лиц вошли в санкционный список ЕС по Белоруссии

В Европейском Союзе приняли решение начать реализацию ранее объявленных договоренностей о вводе санкций в связи с ситуацией в Белоруссии. Соответствующую информацию сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Такие меры были одобрены в ходе первого дня саммита лидеров стран Европейского Союза. Решение о созыве данного внеочередного саммита с целью формирования единой позиции ЕС по белорусскому вопросу было принято сразу после выборов президента в Белоруссии.

Мишель подчеркнул, что санкции будут имплементированы, как было ранее заявлено

«Очень важно делать то, что мы решили несколько недель назад. Это означает быть конкретными», - отметил дипломат на пресс-конференции.

В список в отношении белорусских официальных санкций вошли около 40 человек, среди которых не оказалось действующего президента страны Александра Лукошенко. Мишель добавил, что в Евросоюзе будут наблюдать за развитием ситуации.