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Рябков назвал условие верификации ядерных арсеналов РФ и США

Тамара Астапенкова
03:15 23.10.2020
По словам замглавы МИД РФ, Москва уже дважды шла на уступки США, и теперь очередь Вашингтона делать встречные шаги.
Рябков назвал условие верификации ядерных арсеналов РФ и США
© Фото: defence.gov

Только после достижения договоренностей между Россией и США о параметрах, что именно будет охватывать будущий ДСНВ, можно говорить о верификации ядерных арсеналов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы неоднократно объясняли американцам, и продолжаем это делать в том числе в последние дни, что верификация — это производное от самого соглашения. До тех пор, пока мы не будем знать его охват и параметры, мы не сможем сказать, какого рода меры проверки вообще возможны, и возможны ли они в ряде случаев в принципе», - пояснил Рябков.

Он отметил, что тематика верификации предельно сложна, и нельзя «ставить телегу впереди лошади». Замглавы МИД уточнил, что если бы Москва пошла на максимальную верификацию, то все равно услышала бы в свой адрес, что и сейчас.

«Вопрос не в том, хотят ли они достижения конкретного материального результата. Это вопрос проведения антироссийского курса, нахождения возможностей оказания давления на нас», - сказал Рябков.

Он уточнил, что Россия уже дважды пошла на уступки США, проявив гибкость в вопросе продлении ДСНВ. Первый раз, когда Владимир Путин заявил о готовности продлить договор на год. Второй, когда РФ высказалась на тему заморозки ядерных боезарядов.

«Теперь очередь США делать встречные шаги, в том числе принять - и мы на этом настаиваем - наше требование о возможности достичь такой договоренности без каких-либо дополнительных увязок и довесков, без каких-либо отягощающих элементов, которые все это могут завести в тупик», - сказал Рябков.

Дипломат объяснил, что выиграв время и продлив ДСНВ, появится возможность продолжить обсуждение всего комплекса связанных с этим вопросов.

«Мы призываем администрацию США должным образом оценить проявленную нами гибкость и отказаться от своих невыполнимых требований и каких-то избыточных ожиданий. В любом случае в дальнейшем “цена за проезд” для Вашингтона в плане достижения тех или иных договоренностей будет нами повышена», - объяснил Рябков.

Дипломат отметил, что сейчас у США есть уникальный шанс договориться на предлагаемых ему условиях.

«Но это должно быть только и исключительно продление ДСНВ и возможность согласиться с концепцией заморозки ядерных боезарядов без довесков, без каких-то дополнительных придатков и требований к России», - пояснил замглавы МИД.

Сергей Рябков добавил, что отклонение предложения России «сразу же разрушит возможность достижения такой договоренности».

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