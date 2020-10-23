Советский артефакт удивил иностранных пользователей Сети
Житель Польши обнаружил произведенную в СССР тракторную шину.
© Фото: Paulina3000 reddit
Житель Польши обнаружил произведенную в СССР тракторную шину и опубликовал фотографию находки в социальной сети Reddit. Пользователи удивились зарубежному артефакту.
«Ты даже не знаешь, насколько тебе повезло», - написал один из комментаторов.
Других удивило, что надпись на шине сделана не на русском языке.
«Зачем писать это на английском, если вы не торгуете с остальным миром?», - прокомментировали пользователи.
Еще один человек сообщил, что его дедушка до сих пор использует шины, сделанные в Югославии, а другой отметил, что шины его велосипеда были сделаны в Чехословакии.