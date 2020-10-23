В стране и мире Советский артефакт удивил иностранных пользователей Сети Иван Линдеманн Житель Польши обнаружил произведенную в СССР тракторную шину. © Фото: Paulina3000 reddit Житель Польши обнаружил произведенную в СССР тракторную шину и опубликовал фотографию находки в социальной сети Reddit. Пользователи удивились зарубежному артефакту. «Ты даже не знаешь, насколько тебе повезло», - написал один из комментаторов. Других удивило, что надпись на шине сделана не на русском языке. «Зачем писать это на английском, если вы не торгуете с остальным миром?», - прокомментировали пользователи. Еще один человек сообщил, что его дедушка до сих пор использует шины, сделанные в Югославии, а другой отметил, что шины его велосипеда были сделаны в Чехословакии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика