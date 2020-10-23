Кинологи проверят ТЦ «Метрополис» в Москве после сообщения о минировании
Торговый центр продолжает работать в штатном режиме.
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В пятницу вечером неизвестный сообщил о якобы минировании торгового центра «Метрополис», расположенного на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Ожидается прибытие кинологов», - говорится в сообщении.
Торговый центр продолжает работать в штатном режиме. По данным источника, из здания не эвакуировали посетителей и сотрудников.