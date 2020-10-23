Кинологи проверят ТЦ «Метрополис» в Москве после сообщения о минировании

В пятницу вечером неизвестный сообщил о якобы минировании торгового центра «Метрополис», расположенного на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Ожидается прибытие кинологов», - говорится в сообщении.

Торговый центр продолжает работать в штатном режиме. По данным источника, из здания не эвакуировали посетителей и сотрудников.