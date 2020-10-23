Роспотребнадзор провел проверку после разлива химвеществ в центре Москвы

Загрязняющих веществ в воздухе после разлива ксилола и толуола на территории нейрохирургической клиники в центре Москвы не обнаружено. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

«По результатам проведенных исследований, превышений содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (в т. ч. ксилола и толуола) не установлено», - говорится в заявлении ведомства.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что ситуация по состоянию атмосферного воздуха в столице находится на постоянном оперативном контроле управления.

Разлив химвеществ произошел в пятницу, 23 октября, на территории ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» по адресу: улица 4-я Тверская-Ямская, дом 16.