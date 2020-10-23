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Глава Минпросвещения рассказал о сроках ЕГЭ на следующий год

Тамара Астапенкова
23:59 23.10.2020
По словам Сергей Кравцова, в декабре будет запущена большая программа по поддержке сдающих экзамены с разбором заданий.
Глава Минпросвещения рассказал о сроках ЕГЭ на следующий год
© Фото: ТРК "Звезда"

Подготовка к Единому государственному экзамену и Основному государственному экзамену идет в плановом режиме. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Пока каких-то планов о переносе сроков проведения ЕГЭ и ОГЭ после девятого класса нет», - сказал министр.

Он уточнил, что вопрос о сроках проведения государственных экзаменов обсуждался с Рособрнадзором и Роспотребнадзором. Пока все идет по плану, добавил Кравцов. Министр отметил, что уже опубликованы демонстрационные экзамены, а в декабре будет запущена большая программа по поддержке сдающих экзамены с разбором заданий.

Кравцов выразил надежду, что к лету эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется и изменений по ЕГЭ и ОГЭ не потребуется. Но министерство будет смотреть и действовать по ситуации, дополнил глава Минпросвещения.

Кравцов также сообщил, что полного перехода школ на дистанционный формат обучения не планируется. Он уточнил, что и сейчас в стране такой формат не носит массового характера.

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