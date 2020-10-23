Ефремов отказался общаться с правозащитниками в СИЗО

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов отказался выходить из СИЗО к правозащитникам. Об этом сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«Сегодня мы были в СИЗО-5 ("Водник"). Михаил Ефремов к нам сегодня не вышел. Я думаю, он очень расстроен, поэтому и не хочет никого видеть», - написала она в Facebook.

Восьмого сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. В четверг, 22 октября, после апелляции адвокатов Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года, учтя возмещение морального вреда потерпевшим.