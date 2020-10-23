В Москве за сутки скончались 63 пациента с COVID-19

За сутки в Москве скончались еще 63 пациента, имеющие подтвержденный диагноз «пневмония» и положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Днем ранее в оперштабе сообщили о 62 скончавшихся пациентах с коронавирусом. За все время пандемии в столице было зафиксировано 6 312 летальных случаев из-за коронавируса.

Ранее Сергей Собянин оценил необходимость введения новых ограничений в городе. По его словам, в Москве достаточное количество коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, из которых более половины находятся в резерве на случай резкого роста числа госпитализаций. Градоначальник заявил, что в столице эпидемия замедляется, поэтому текущая ситуация не требует введения новых ограничений.