Глава Минпросвещения пообещал не переводить всех школьников на дистанционное обучение

Дистанционное обучение российских школьников не носит массового характера, а полного перехода школ на такой формат обучения не планируется. В этом заверил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Дистанционное обучение не носит массового характера, мы не планируем полностью переводить школы на дистанционный формат», - заявил Кравцов в интервью телеканалу «Россия-1».

Ранее решение перевести часть школьников на дистанционное обучение принял мэр Москвы Сергей Собянин. По его оценке, это должно снизить темпы распространения коронавирусной инфекции среди детей и подростков.

После осенних каникул, которые в этом году были продлены на неделю, в школу возвратились лишь ученики с первого по пятый классы включительно. Медики отметили, что в этой возрастной категории случаи инфицирования носят единичных характер.

В своем интервью министр просвещения Сергей Кравцов акцентировал внимание на том, что учебная программа постоянно перестраивается под новые форматы и материал наверстывается.