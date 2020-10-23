Глава Минпросвещения пообещал не переводить всех школьников на дистанционное обучение
Дистанционное обучение российских школьников не носит массового характера, а полного перехода школ на такой формат обучения не планируется. В этом заверил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Дистанционное обучение не носит массового характера, мы не планируем полностью переводить школы на дистанционный формат», - заявил Кравцов в интервью телеканалу «Россия-1».
Ранее решение перевести часть школьников на дистанционное обучение принял мэр Москвы Сергей Собянин. По его оценке, это должно снизить темпы распространения коронавирусной инфекции среди детей и подростков.
После осенних каникул, которые в этом году были продлены на неделю, в школу возвратились лишь ученики с первого по пятый классы включительно. Медики отметили, что в этой возрастной категории случаи инфицирования носят единичных характер.
В своем интервью министр просвещения Сергей Кравцов акцентировал внимание на том, что учебная программа постоянно перестраивается под новые форматы и материал наверстывается.