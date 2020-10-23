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Эксперты назвали продукты, цены на которые поднимутся к Новому году

Ян Брацкий
22:49 23.10.2020
Основными драйверами роста цен на продукты станет увеличение стоимости кормов и экспортная политика.
Эксперты назвали продукты, цены на которые поднимутся к Новому году
© Фото: Mehrad Vosoughi, Unsplash.com

Эксперты прогнозируют увеличение цен на рыбу и морепродукты, а также макаронные и молочные изделия в ближайшее время. Причин этому несколько, считают аналитики. Что касается океанских даров, то большая их часть идет на экспорт в Азию прямо с корабля.

«Процентов 80 улова с Дальнего Востока отправляют в Азию - креветки, рыбу, причем высокого качества», - рассказал «Вечерней Москве» основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько.

По мнению предпринимателя, ограничение экспорта и переориентация на отечественный рынок могли бы снизить стоимость морепродуктов. Дорожают и корма, стоимость которых традиционно закладывается в конечную цену мяса и молочных продуктов.

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