Эксперты назвали продукты, цены на которые поднимутся к Новому году

Эксперты прогнозируют увеличение цен на рыбу и морепродукты, а также макаронные и молочные изделия в ближайшее время. Причин этому несколько, считают аналитики. Что касается океанских даров, то большая их часть идет на экспорт в Азию прямо с корабля.

«Процентов 80 улова с Дальнего Востока отправляют в Азию - креветки, рыбу, причем высокого качества», - рассказал «Вечерней Москве» основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько.

По мнению предпринимателя, ограничение экспорта и переориентация на отечественный рынок могли бы снизить стоимость морепродуктов. Дорожают и корма, стоимость которых традиционно закладывается в конечную цену мяса и молочных продуктов.