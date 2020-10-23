В стране и мире В Махачкале произошел сильный пожар на мебельном производстве Тамара Астапенкова По предварительным данным МЧС, жертв и пострадавших нет. © Фото: 24.mchs.gov.ru В Махачкале в ночь на пятницу произошло возгорание мебельного цеха. Здание ангарного типа, высотой 9 метров, загорелось примерно в 23.33 по московскому времени. Общая площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ. «Горит здание высотой 9 метров ангарного типа размерами 120 на 130 метров. Жертв и пострадавших нет. Предварительно, площадь пожара составляет около 1 000 квадратных метров. В 01:10 по московскому времени пожар локализован», - приводит ТАСС слова сообщения. На месте происшествия работают 10 единиц техники. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика