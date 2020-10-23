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Пласидо Доминго дебютировал в Большом театре в качестве дирижера

Игорь Балдин
21:04 23.10.2020
Знаменитый оперный певец собрал в Москве величайших артистов и пообещал еще множество сюрпризов своим поклонникам в России.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

У легендарного испанского тенора Пласидо Доминго состоялся дирижерский дебют в Большом театре. Вообще главная российская театральная сцена для маэстро - хорошо знакома и любима уже почти полвека.

Каждый раз, когда Доминго приезжает в Москву, он находит чем удивить публику - и речь тут не только о его легендарном теноре. В 1974 году, во время своего первого визита в Советский Союз, он вышел из гостиницы и устроил спонтанную встречу с поклонниками, которых собралось несколько сотен человек.

В 2018 году еще один сюрприз - спел на Красной Площади, посвятил свое выступление чемпионату мира по футболу. Он и сам любит погонять мяч. Теперь маэстро раскрывает себя с новой стороны - на гала-концерте он тенор, а вот в опере «Манон Леско» дебютирует как дирижер. Настоящий человек-оркестр или, как его называют на родине, человек эпохи возрождения.

«В этом волшебном театре я впервые выступал в опере "Манон Леско". И вот спустя годы здесь же я собираю лучших оперных певцов со всего мира. Я должен был приехать сюда еще в мае-июне, но из-за пандемии планы пришлось изменить», - признался оперный певец и дирижер.

Доминго, Каррерас, Паваротти - целая эпоха прошла под солнцем этого триумвирата. Но в последние годы звезду Доминго заслоняют тучи. Сначала его обвинили в харассменте, припомнив истории 20-летней давности.

Затем несколько крупных опер расторгли с ним контракты. После грянула пандемия, тенор заболел коронавирусом и несколько месяцев просидел на самоизоляции, репетируя дома.

Но все эти трудности ему были просто необходимы, уверен маэстро, ведь это так важно - иногда остановиться и посмотреть на свою жизнь со стороны.

«В моем случае это было счастливое время. Я о пандемии. Я наконец много общался с женой, с моим сыном, с нашими внуками. Мы так много работаем, летаем по миру, суетимся, а времени часто не хватает на такие важные позитивные вещи», - напомнил Доминго.

Именно во время самоизоляции он и придумал этот проект - объединить звезд мировой оперы в одном гала-концерте на сцене Большого.

Нетребко, Бечалла, Фолле - выступление каждого из этих артистов соберет полный зал, но сегодня все они в тени маэстро. Наставник общается с оркестром, что-то объясняет Анне Нетребко, ее явно переполняют эмоции.

«Мы все любим Пласидо. И мы благодарны ему за то, что он собрал такую плеяду великолепных, великолепных певцов», - благодарит Народная артистка РФ Нетребко.

В следующий раз в Москву легендарный тенор, справедливости ради, последние годы он уже баритон - вернется совсем скоро. В следующем году маэстро Доминго обещает еще один подарок зрителям Большого театра.

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