В стране и мире США ввели санкции против российского Центрального НИИ химии и механики Роман Захаров Ограничительные меры в отношении ЦНИИХМ введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». © Фото: Guenter Fischer, imagebroker.com, Globallookpress Соединенные Штаты ввели санкции против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Это следует из сообщения, опубликованного на сайте американского Министерства финансов. По данным ведомства, ограничительные меры в отношении ЦНИИХМ введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ранее сообщалось, что геофизики из США не стали рассматривать статью российских ученых из-за санкций. Примечательно в этой истории не введение ограничений - к ним в России уже привыкли. Дело здесь в том, что работа специалистов РФ была посвящена колебаниям температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эти явления приводят к разрушительным наводнениям в пустынях Южной Америки и засухе в тропиках Индонезии, а также вызывают известные по Камчатке красные приливы, от которых гибнет все живое. И отказ от рассмотрения данного материала учеными из других стран может обернуться большими проблемами для всего человечества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика