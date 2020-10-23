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Собянин оценил необходимость введения новых ограничений в Москве из-за COVID-19

Ян Брацкий
21:30 23.10.2020
Ранее мэр столицы заявил о постепенном снижение темпов распространения инфекции в Москве.
Собянин оценил необходимость введения новых ограничений в Москве из-за COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress

В Москве достаточно коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Более половины из них находятся в резерве на случай резкого роста числа госпитализаций. В этом заверил мэр столицы Сергей Собянин.

«Эпидемия замедляется. На сегодняшний день открыто достаточное количество коек, специально специализированных под ковид, с 50% запасом. Это тоже дает ощущение уверенности», - заявил Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

Оценивая необходимость введения новых ограничений в связи в пандемией COVID-19 Собянин отметил, что ситуация этого не требует.

«Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе, требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты», - добавил мэр.

Ранее столичный градоначальник заявил о постепенном снижение темпов распространения инфекции в Москве. Согласно статистики, ежедневно падает число новых госпитализаций и случаев инфицирования. Москва, по прогнозам Собянина, вплотную приблизилась к пику пандемии.

Мегаполис находится на первом месте среди российских регионов по числу инфицированных коронавирусной инфекцией. Всего в городе выявлено 386 908 случаев заражения. За последние 24 часа количество инфицированных увеличилось на 5 478 человек.

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