Собянин оценил необходимость введения новых ограничений в Москве из-за COVID-19

В Москве достаточно коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Более половины из них находятся в резерве на случай резкого роста числа госпитализаций. В этом заверил мэр столицы Сергей Собянин.

«Эпидемия замедляется. На сегодняшний день открыто достаточное количество коек, специально специализированных под ковид, с 50% запасом. Это тоже дает ощущение уверенности», - заявил Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

Оценивая необходимость введения новых ограничений в связи в пандемией COVID-19 Собянин отметил, что ситуация этого не требует.

«Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе, требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты», - добавил мэр.

Ранее столичный градоначальник заявил о постепенном снижение темпов распространения инфекции в Москве. Согласно статистики, ежедневно падает число новых госпитализаций и случаев инфицирования. Москва, по прогнозам Собянина, вплотную приблизилась к пику пандемии.

Мегаполис находится на первом месте среди российских регионов по числу инфицированных коронавирусной инфекцией. Всего в городе выявлено 386 908 случаев заражения. За последние 24 часа количество инфицированных увеличилось на 5 478 человек.