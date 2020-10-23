РЖД ограничат движение поездов в осенне-зимний период

«Российские железные дороги» (РЖД) в осенне-зимний период временно ограничат движение 19 пар поездов дальнего следования и снизят периодичность курсирования 38 пар поездов с минимальным уровнем спроса. Об этом говорится в сообщении компании.

По данным РЖД, корректировка графика на направлениях будет производиться по отдельным датам и лишь в случае наличия альтернативных маршрутов, способных обеспечить возможность проезда железнодорожным транспортом.

Пассажирам, купившим билет на отмененные рейсы, в компании предлагают совершить поездки на других поездах. При этом средства за проездные талоны, которые были ранее приобретены на отмененные маршруты, пассажиры смогут вернуть в полном объеме.