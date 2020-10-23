В плену льда: как прошла спасательная операция с буксиром «Петр Васин» на Ямале
Часть экипажа буксира пришлось срочно доставить в больницу на вертолете.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
На Ямале пришлось спасать экипаж буксира «Петр Васин». Он попал в ледяной капкан на Северном морском пути. Четверых людей, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, эвакуировали вертолетом.
Сигнал SOS был подан рано утром. Буксир «Петр Васин» тянул баржу в Обской губе и оба судна затерло льдами. К ним выдвинулся спасательный корабль «Нарвал», но пробиться к терпящим бедствие не смог.
В итоге помощь подоспела с воздуха. Членов экипажа накормили горячей едой и временно разместили в одном из домов села Мыс Каменный.